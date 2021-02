Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Rotlicht missachtet

Junge Frau fährt bei Rot über die Ampel und verursacht Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 22.15 Uhr befuhr eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Nissan die Bergstraße. An der Einmündung zur Clichystraße missachtete sie Zeugenaussagen zufolge das Rotlicht der dortigen Ampel. Zeitgleich befuhr ein 31 Jahre alter Audi-Fahrer die Clichystraße in Richtung Brenzstraße. Die beiden Autos kollidierten im Einmündungsbereich. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Die Unfallverursacherin erhält nun eine Anzeige.

