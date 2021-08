Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter verursacht Unfall und flüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat in der vergangenen Nacht, 9. August 2021, auf dem Fersenbruch in Heßler mit einem VW Polo fünf andere Autos beschädigt. An den Fahrzeugen, die am Fahrbahnrand geparkt waren, entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Eine Anwohnerin hörte um 1.05 Uhr einen lauten Knall und sah einen Mann, der zu Fuß von der Unfallstelle flüchtete. Erste Ermittlungen bei dem Fahrzeughalter des Polo ergaben, dass dieser vermietet wurde. Die Ermittlungen, wer zur Unfallzeit das Auto fuhr, dauern an. Dazu beschlagnahmten die Beamten unter anderem den unfallverursachenden Polo, um Spuren sichern zu können. Der mutmaßliche Unfallverursacher ist zwischen 20 und 30 Jahren alt, hat dunkle Haare und eine sportliche Statur. Zur Unfallzeit war er dunkel gekleidet. Es ist möglich, dass der Gesuchte bei dem Aufprall verletzt wurde. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Fahrer machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

