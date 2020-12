Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Wildeshausen: Einbruch in EFH; zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Einbruch in Wohnhaus in Kirchhatten - Zeugen gesucht Im Tatzeitraum von Freitag, 11.12.2020, 15:30 Uhr, bis Samstag, 12.12.2020, 17:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Birkenwinkel in Kirchhatten ein. Durch Aufhebeln eines Fensters verschaffte man sich Zutritt und durchsuchte die Räumlichkeiten. Dort entwendete man Schmuck und entfernte sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Die genaue Gesamtschadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 zu melden.

Zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht in Wildeshauser Innenstadt Am Wochenende 11./12.12.2020 wurden bei Kontrollen der Polizei im Wildeshauser Innenstadtbereich erneut diverse Verstöße gegen die geltende Maskenpflicht festgestellt. Dabei kontrollierten die Beamten insbesondere in den Bereichen der Hunte- und Westerstraße sowie auf Parkplätzen des Einzelhandels. Obwohl sich die überwiegende Mehrheit an die Bestimmungen hielt, mussten dennoch mehrere Anzeigen gefertigt werden. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass im Bereich der Innenstadt, des Gildeplatzes und der Zuwegungen, sowie auf allen Parkplätzen des Einzelhandels ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist.

