Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst, Stadtgebiet: Polizei löst mehrere Corona-Partys auf

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 12.12.2020, auf Sonntag, 13.12.2020, wurden der Delmenhorster Polizei mehrere Privatpartys bzw. Treffen in Privatwohnungen gemeldet.

Am Sonntag, 13.12.2020, 00:30 Uhr, wurden anlässlich einer gemeldeten Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus in der Bremer Straße, Delmenhorst, fünf Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt.

Am Samstag, 12.12.2020, 23:50 Uhr, wurden neun Personen aus verschiedenen Haushalten in einer Wohnung in der Dwostraße, Delmenhorst, festgestellt.

Am Samstag, 12.12.2020, 22:30 Uhr, wurden in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schönemoorer Straße, Delmenhorst, sieben Personen aus verschiedenen Haushalten festgestellt.

Besonders war ein Einsatz am Samstag, 12.12.2020, gegen 22:10 Uhr, in der Elbinger Straße, Delmenhorst. Hier wurde nach einem Hinweis eine Privatparty / Zusammenkunft mit einer Vielzahl an Personen in der Wohnung eines Mehparteienhauses festgestellt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete eine 44 Jahre alte männliche Person aus Delmenhorst Widerstand gegen die Beamten, nachdem ihm gegenüber ein Platzverweis ausgesprochen worden war. Da dem 44-Jährigen mehrere Personen zur Hilfe eilen wollten, um die Maßnahme zu vereiteln oder zu behindern, musste Pfefferspray gegen die Personen eingesetzt werden. Der 44-Jährige konnte schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Darüber hinaus kam es zu diversen Beleidigungen zum Nachteil der Polizeibeamten.

Während der Bewältigung dieser Maßnahmen konnte eine unbestimmte Anzahl an "Gästen" das Haus über einen Hinterausgang verlassen. Mit Unterstützung weiterer Kräfte wurde die Wohnung erneut aufgesucht wo noch elf Personen festgestellt wurden. Dabei versuchte ein 42-Jähriger aus Delmenhorst weitere Einsatzkräfte anzugreifen, weshalb auch hier Pfefferspray eingesetzt werden musste. Kurz zuvor kam es zu einer Körperverletzung unter den Gästen, bei der eine 42 Jahre alte Frau verletzt wurde. Anschließend wurde die Feier durch die Polizei aufgelöst. Polizeibeamte wurden nicht verletzt.

Am Sonntag, 13.12.2020, 01:45 Uhr, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Rudolf-Königer-Straße, Delmenhorst, drei Personen aus verschiedenen Haushalten in einem PKW festgestellt.

