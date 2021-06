Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210614 - 0706 Frankfurt-Gallus: Größerer Polizeieinsatz

Frankfurt (ots)

(dr) Am heutigen Montag, den 14.06.2021, kam es im Gallus zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 66-jähriger Mann, der am Vormittag Suizidgedanken geäußerte hatte, konnte später von der Polizei in einer Wohnung in der Koblenzer Straße unverletzt angetroffen werden. Er kam in eine psychiatrische Klinik.

Der 66-Jährige hatte gegenüber seiner Betreuerin am Montagvormittag Suizidgedanken geäußert. Ein Großaufgebot an Feuerwehr - und Polizeikräften suchte daraufhin die Wohnanschrift in der Koblenzer Straße auf. In der Folge kam es zu Absperrmaßnahmen, die Auswirkungen auf die umliegenden Straßen hatten. Zwischenzeitlich wurde außerdem ein Sprungtuch an dem Wohngebäude aufgebaut.

Im weiteren Verlauf gelang es den eingesetzten Polizeibeamten, sich Zutritt zur Wohnung des Mannes zu verschaffen, in welcher dieser letztlich unverletzt angetroffen werden konnte. Der 66-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung einer Klinik eingewiesen.

