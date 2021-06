Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210614 - 0704 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme von Trickdieben

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend gelang die Festnahme eines Trickdiebs. Er hatte zuvor einen Mann angetanzt und dabei dessen Halskette gestohlen. Auch sein Begleiter war kein unbeschriebenes Blatt.

Gegen 23:30 Uhr tanzte ein 30-Jähriger einen 28-Jährigen auf dem Roßmarkt an und hielt ihn dabei am Kragen fest. Der 28-Jährige teilte dem "Antänzer" dann mit, ihn in Ruhe zu lassen, da er diese Masche kennen würde. Trotzdem gelang es dem "Antänzer" offenbar, die Halskette seines Opfers zu stehlen. Als dies bemerkt wurde, nahm der 28-Jährige die Verfolgung des Diebs und dessen 21-jährigen Begleiters auf. Gemeinsam mit Freunden stellte er die beiden auf der Zeil. Sofort entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die beiden Delinquenten versuchten, ihre Verfolger zu schlagen, was teilweise auch gelang. Eine zufällig vorbeikommende Streife nahm die beiden Männer dann schlussendlich fest, wobei der 21-Jährige massiv Widerstand leistete. Der Grund war dann schnell klar: Der Aufenthaltstitel des aus Marokko stammenden Mannes war abgelaufen.

Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell