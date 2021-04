Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizeibeamte wurden mit Messer bedroht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Vor dem Kaiserdom

10.04.2021, 07.38 Uhr

Nachdem ihm der Zutritt in eine Klinik in Königslutter am Samstagmorgen verwehrt worden war, zerstach ein 40-jähriger Wolfsburger diverse Pkw-Reifen auf einem Parkplatz des Klinik-Geländes. Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten wurden von dem offensichtlich unter Drogeneinfluss stehen Mann mit einem Messer angegriffen, so dass ein Warnschuss in die Luft abgegeben wurde, um den Angriff zu stoppen. Der Wolfsburger verletzte sich selbst leicht mit seinem Messer an den Fingern; zum Glück wurden keine weiteren Personen verletzt.

Am frühen Samstagmorgen wollte der unter Drogeneinfluss stehende 40-Jährige unberechtigt die Klinik in Königslutter betreten. Die Mitarbeiter untersagten ihm das, woraufhin der Wolfsburger aggressiv wurde und mit einem mitgeführten Messer an mehreren in seiner Nähe parkenden Pkw die Reifen zerstach. Daraufhin wurde umgehend die Polizei verständigt, die kurze Zeit später eintraf. Als die Polizeibeamten den Mann ansprachen, ging dieser mit dem Messer in der Hand auf die Beamten los. Da der 40-Jährige trotz mehrfacher Aufforderung nicht stehenblieb, wurde durch einen der Polizeibeamten ein Warnschuss abgegeben. Der Wolfsburger ließ nun von seinem Angriff ab und konnte durch weitere zwischenzeitlich eingetroffene Polizeikräfte im Bereich des Parkplatzes umstellt werden. Einem Polizeibeamten gelang es mit dem 40-Jährigen ins Gespräch zu kommen und somit die Situation im Laufe von ca. einer Stunde zu beruhigen. In der Folge legte der Wolfsburger sein Messer weg und konnte in Gewahrsam genommen werden. Der 40-Jährige wurde durch einen Arzt in das Psychatriezentrum eingewiesen. Des Weiteren wurden Strafanzeigen wegen verschiedener Delikte gegen den Wolfsburger gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell