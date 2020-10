Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 17-Jährige mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (06.10.2020) zwei 17 Jahre alte Jugendliche festgenommen, denen vorgeworfen wird, gemeinsam Kleidungsstücke aus einem Sportgeschäft an der Kronenstraße gestohlen zu haben. Ein Mitarbeiter beobachtete gegen 19.00 Uhr, wie zunächst einer der Tatverdächtigen das Geschäft verließ und kurz darauf der zweite, der offenbar eine neue Jogginghose anhatte, ihm folgte. Der Mitarbeiter verständigte einen Ladendetektiv, der den beiden hinterherging und die Polizei rief. Die alarmierten Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen im Bereich der Bolzstraße fest und fanden bei einem der Tatverdächtigen mehrere offenbar zuvor gestohlene Kleidungsstücke, die er am Körper trug. Ermittlungen ergaben, dass einer der Tatverdächtigen in der Anprobe die Sicherungsetiketten von den Kleidungsstücken entfernte, diese anzog und die Etiketten seinem mutmaßlichen Komplizen, der in der Nachbarkabine wartete, übergab. Der wiederum versteckte die Sicherungen in Kleidungsstücken, die er aus der Kabine zurück in die Auslage legte. Der israelische Tatverdächtige und sein libyscher mutmaßlicher Komplize werden im Laufe des Mittwochs (07.10.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

