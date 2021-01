Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ratingen, Stadtgebiet, Umgestürzte Bäume, 24.01.21, 04:27 Uhr

Ratingen (ots)

Der Wintereinbruch sorgte am heutigen Sonntag für zahlreiche Einsätze bei der Feuerwehr Ratingen. Bereits um 04:27 gingen erste Meldungen über aufgrund der Schneelast umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste ein. Betroffen waren Verkehrsflächen der Stadtteile Mitte, Tiefenbroich, West, Homberg, Lintorf, Hösel sowie die Autobahnen BAB 52 und BAB 44. Dort waren neben der Berufsfeuerwehr die örtlichen Standorte im Einsatz. Bis 13:00 Uhr waren bereits fünfzehn Einsätze dieser Art gemeldet worden. Auf einem Parkplatz an der Liebigstr. kam es in diesem Zusammenhang zu einer erheblichen Beschädigung von parkenden Fahrzeugen.

