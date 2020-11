POL-MK: Einbrecher packen Kopfkissen voll/Einbruch in Schützenhalle/Taschendiebe in Discounter

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Einbrecher packen Kopfkissen voll/Einbruch in Schützenhalle/Taschendiebe in Discounter

Lüdenscheid

Im Laufe des Dienstagnachmittags wurde Im Olpendahl in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 12 und 19 Uhr hebelten Unbekannte eine Terrassentür auf und durchwühlten Möbel. Zum Abtransport ihrer Beute zogen sie ein Kopfkissen ab und packten Schmuck und andere Kleinutensilien wie Feuerzeuge in den Kopfkissenbezug (Foto). Falls der Bezug irgendwo gesehen wird, bittet die Polizei um Meldung unter Telefon 9099-0.

Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag in die Schützenhalle an der Reckenstraße eingebrochen. Sie haben eine Scheibe eingeschlagen und sind in einen Abstellraum geklettert. Gestohlen wurde offenbar nichts.

In Lüdenscheider Geschäften tummeln sich weiter Taschendiebe. Am Dienstagnachmittag beklauten sie in einem Discounter an der Bromberger Straße einen 84-jährigen Lüdenscheider. Gegen 16.30 Uhr ging der Senior durch den Laden. Sein Portemonnaie steckte in der Jackentasche. Nach Angaben des Kunden war es sehr voll in dem Geschäft. An der Kasse stand er plötzlich ohne Geldbörse da. Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen - am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Das Vertrauen im heimischen Discounter "um die Ecke" ist groß. Die Täter müssen ihre Opfer nur lange genug beobachten, um dann im entscheidenden Augenblick blitzschnell und geübt zuzugreifen.

