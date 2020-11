Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoknacker, Baucontaineraufbruch und Geldbörsendiebstahl angezeigt.

Iserlohn/LetmatheIserlohn/Letmathe (ots)

Iserlohn Fensterscheibe ausgebaut In der Nacht vom 01.11. zum 02.11. wurde aus dem grünen Ford Fusion die Fensterscheibe am Heideplatz ausgebaut und das Fahrzeug anschließend durchsucht. Augenscheinlich machten die Täter keine Beute. Sachdienliche Hinweise zu den Autoknackern nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. Baucontainer aufgebrochen In der Läger wurden in der Zeit vom 29.10.2020 - 02.11.2020 die Tür eines dortigen Baucontainers aufgehebelt. Bei einem weiteren Container scheiterte der Versuch. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Letmathe Trickdiebe erfolgreich Am gestrigen Montag, gegen 11 Uhr, stellte eine 23-jährige junge Dame beim Schoppen auf der Hagener Straße den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche fest. Sie hatte mehrere Geschäfte aufgesucht und den Diebstahl nicht bemerkt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

