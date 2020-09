Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ermittlungsstand der Polizei zu Bränden in Sandkrug

Delmenhorst (ots)

In den letzten Monaten konzentrierten sich die Ermittlungen der Brandermittler der Polizei Wildeshausen verstärkt auf das Brandgeschehen in Sandkrug. Bei einer Reihe von Bränden waren unter anderem Carports, Pkw und Mülltonnen betroffen, von denen das Feuer vereinzelt auch auf angrenzende Gebäude übergriff und hoher Sachschaden entstand.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit geht die Polizei in den meisten Fällen von Brandstiftung bzw. Sachbeschädigung durch Feuer aus.

Im Rahmen der Ermittlungen gerieten ein Jugendlicher und ein Heranwachsender aus der Gemeinde Hatten in den Fokus der Ermittler. Die polizeilichen Maßnahmen scheinen wirksam gewesen zu sein, da seit dem letzten Brand am 09.08.2020 kein weiterer Brand verzeichnet wurde.

Die Brände der letzten Monate sind losgelöst von dem letzten Brand am 25.08.2020 in einem alten Gasthof in der Bahnhofstraße in Sandkrug zu betrachten, da in diesem Fall zwei Jugendliche und ein Kind als Tatverdächtige ermittelt werden konnten. (Pressemitteilung vom 27.08.2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/4690569)

