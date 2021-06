Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Öffentlichkeitsfahndung nach Tankstellen-Räuber - Wer kennt diesen Mann?

Lippe (ots)

Am letzten Dienstag (01.06.2021) überfiel ein bislang Unbekannter unter Vorhalt einer Machete gegen 22:55 Uhr die Westfalen Tankstelle an der Hauptstraße in Asemissen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/4931392). Anschließend floh der Täter mit seiner Beute aus dem Gebäude in Richtung des Bahnhofs. Der Mann nutzte im weiteren Verlauf der Flucht einen weißen VW Golf 7 mit einem schwarzen Dach und dunklen Felgen. Ähnliche Taten ereigneten sich auch in Gütersloh (am 31.05.2021) sowie in Paderborn (ebenfalls am 01.06.2021).

Der Räuber wurde folgendermaßen beschrieben: 25 - 35 Jahre alt, 1,80 - 1,90 m groß, von schlanker bis sportlicher Statur mit blondem Haar. Auffällig sind die seitlich anrasierten Haare und das zu einem Dutt gebundene Haupthaar des Täters. Er sprach Hochdeutsch mit einem leicht osteuropäischen Akzent. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er in das Gesicht gezogen hatte, sowie eine OP-Maske. Weiterhin führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Diese Fotos von ihm sind nun durch einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben worden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/leopoldshoehe-asemissen-raeuberische-erpressung

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, sprechen Sie ihn nicht direkt an, sondern verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

