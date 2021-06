Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. Festnahmen wegen nach versuchtem Autodiebstahl.

Lippe (ots)

Am frühen Montagmorgen nahm die Polizei Lippe drei Männer wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Bandendiebstahls von Kraftfahrzeugen fest. In Wöbbel hatten sie gegen 2:45 Uhr versucht, zwei hochwertige Audi zu stehlen. Ein Zeuge störte sie jedoch und konnte die Polizei mit seinen Beobachtungen auf die Spur der drei Tatverdächtigen bringen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung wurden die Männer in einem Wagen mit polnischen Kennzeichen angetroffen und festgenommen. Am Dienstag wurden die 21-, 24- und 33-jährigen Tatverdächtigen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft für alle drei anordnete.

