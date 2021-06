Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Kollision während eines Überholmanövers.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag befuhren die Unfallbeteiligten und ein weiterer Zeuge den Hellweg in Fahrtrichtung Stukenbrocker Weg. Als die vorausfahrende 37-Jährige mit ihrem Mercedes beabsichtigte nach vorzeitiger Ankündigung in eine Grundstückseinfahrt nach links abzubiegen, versuchte der 20-Jährige mit seinem Golf sie und einen dahinter fahrenden Zeugen zu überholen. Dabei kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Unfallbeteiligten. Durch den Aufprall waren die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Die 37-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt und in ein Klinikum in Bielefeld verbracht.

