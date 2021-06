Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Holzhausen. Einbruch in Hotel.

Lippe (ots)

Am Sonntag brachen Unbekannte in ein Hotel in der Straße "Hasenwinkel" ein. Gegen 7:30 Uhr wurde der Einbruch entdeckt. Die Täter hatten zwei Türen gewaltsam geöffnet und eine dritte beschädigt. Ob die Einbrecher Beute machten, ist derzeit unklar. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell