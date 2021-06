Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Kalldorf. Polizei warnt vor Giftködern.

Lippe (ots)

Am Freitag fraß ein Hund in der Straße "Am Mühlenteich" einen Köder und musste mit Vergiftungserscheinungen beim Tierarzt behandelt werden. Der Hundehalter stellte mehrere rohe Fleischbälle bei einem Kiesweg fest, die augenscheinlich mit einer giftigen Substanz gespickt wurden.

Die Polizei bittet um erhöhte Achtsamkeit beim Spaziergang. Haben Sie ein besonderes Auge auf Ihre Vierbeiner und auch auf spielende Kinder. Falls Sie Giftköder finden, entfernen Sie diese möglichst nicht mit bloßen Händen. Informieren Sie die Polizei über den Fund.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180 entgegen.

