POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 22. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Apelnstedt: Radfahrer mit 2,48 Promille unterwegs

Mittwoch, 21.10.2020, gegen 19:20 Uhr

Die Polizei erhielt am Mittwochabend einen Hinweis auf einen gestürzten Radfahrer, welcher zuvor mit seinem Fahrrad im Bereich Apelsnstedt auf der Landesstraße 631 unterwegs gewesen sein soll. Der unverletzte 39-jährige Radfahrer konnte durch die eingesetzten Beamten am beschriebenen Ort angetroffen werden. Bei der Befragung stellten die Beamteneine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Remlingen: Polizei sucht Zeugen nach Verstößen gegen das Tierschutzgesetz

Die Polizei in Schöppenstedt ermittelt in zwei Fällen von Verstößen nach dem Tierschutz-gesetz. Demnach besteht der Verdacht, dass am Dienstag, 20.10.2020, vermutlich zwischen 16:00 Uhr und 17:15 Uhr, eine freilaufende Katze in Remlingen durch Fremdeinwirkung tödlich verletzt worden ist. Ein Zusammenhang mit dem Straßenverkehr oder eine Einwirkung durch ein anders Tier kann nahezu ausgeschlossen werden. Bereits am 30.08.2020 soll es zu einem ähnlichen Vorfall in Remlingen gekommen sein. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise: 05332 / 946540

