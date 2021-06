Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/Oldtimer beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (01.06.21) ein rotes Fiat-Cabrio aus dem Jahr 1978 beschädigt. Der Oldtimer war zwischen 13.45 Uhr und 15 Uhr auf einem Parkplatz am Ostwall abgestellt. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

