POL-COE: Coesfeld, B474/ Test zeigt Konsum an Drogenmix

Coesfeld (ots)

Einen Mix an Drogen hatte ein 51-jähriger Rosendahler intus. Aufgefallen ist das am Montagabend (31.05.21) bei einer Verkehrskontrolle an der B474. Gegen 22.10 Uhr wollten Polizisten den Autofahrer aufgrund eines Geschwindigkeitenverstoßes anhalten. Zunächst reagierte er nicht auf die Stopp-Kelle, hielt dann doch wenige Meter weiter an. Ein Alkoholtest war negativ, anders als der Drogentest, den der 51-Jährige zunächst verweigerte. Der war letztlich positiv auf: Amphetamine, Morphium, Cocain und Methadon. Eine Ärztin entnahm dem Rosendahler eine Blutprobe.

Zudem stellte sich heraus, dass der Führerschein gefälscht ist. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten dessen Führerschein sicher. Auf den 51-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

