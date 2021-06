Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Lipperreihe. Graffiti an Grundschule.

Lippe (ots)

In der Schulstraße besprühten unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Montag die Hauswand einer Grundschule mit insgesamt fünf Graffiti. Am Montagmorgen wurde der Schaden in Höhe von rund 350 Euro entdeckt. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 5 unter 05222 98180.

