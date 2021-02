Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Polizeipräsidentin Christine Frücht zu Besuch im Kreishaus

Zu einem Kennenlernen-Gespräch war am Freitag (12. Februar 2021) Christine Frücht, Polizeipräsidentin der Polizei Krefeld, nach Kleve gekommen. Landrätin Silke Gorißen begrüßte die 53-Jährige, die seit September 2020 die Geschicke des Präsidiums leitet, im Kreishaus. Die Landrätin und die Polizeipräsidentin besprachen die gemeinsamen Aufgaben in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen der Polizei Krefeld und der Kreispolizeibehörde Kleve bei der Kriminalitätsbekämpfung. Denn als Kriminalhauptstelle für den Kreis Kleve ist das Krefelder Präsidium als zentrale Führungs- und Bearbeitungsbehörde in Fällen schwerer Kriminalität wie etwa bei Tötungsdelikten zuständig. Christine Frücht und Silke Gorißen wollen sich daher künftig eng austauschen. Ein Gegenbesuch der Landrätin in Krefeld ist bereits in Planung. (cs)

