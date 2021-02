Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unfallflucht

Schwarzer 3er BMW beschädigt

Rees-Haffen (ots)

In der Zeit zwischen Samstagabend (13. Februar 2021) und Dienstagmittag (16. Februar 2021) hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen 3er BMW beschädigt, der in einer Auffahrt an der Deichstraße im Ortsteil Haffen abgestellt war. Bei dem Unfall entstand ein Schaden am rechten, hinteren Kotflügel des Wagens. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

