POL-KLE: Kleve - PKW Diebstahl

Schwarzer Ford Mondeo mit dem Kennzeichen WES-KB911 entwendet

Kleve-Materborn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16. Februar 2021) haben unbekannte Täter einen schwarzen Ford Mondeo gestohlen, der auf einem Parkplatz an der Dresdener Straße abgestellt war. Der etwa neun Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen WES-KB3911. Als besondere Merkmale sind die neon-grünen Bremssättel und ein grüner Wolf am Kühlergrill zu nennen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fords nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

