Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mercedes auf Parkplatz beschädigt

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Zwischen Samstag (13.02.2021) und Montag (15.02.2021) kam es auf dem Parkplatz an der Straße "Böllenstege" zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Mercedes beschädigt wurde.

Der Halter des Mercedes hatte seinen Wagen am Samstag gegen 19:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und bei seiner Rückkehr am Montag gegen 10:05 Uhr den frischen Unfallschaden am Kotflügel und Stoßfänger entdeckt.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hatte offensichtlich beim Ein- oder Ausparken den Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

