Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - 30-Jähriger raucht während der Fahrt einen Joint

Straelen (ots)

Dass Drogenkonsum im Straßenverkehr problematisch sein kann, bemerkte am Dienstag (16.02.2021) ein 30-jähriger Düsseldorfer, der gegen 12:00 Uhr mit seinem Mitsubishi auf dem Nordwall unterwegs war.

Zur gleichen Zeit befand sich ein Streifenwagen in einer Einfahrt am Nordwall. Als der 30-Jährige an dem Streifenwagen vorbei fuhr, steckte er sich vor den Augen der Beamten einen Joint an.

Als der Düsseldorfer bemerkte, dass die Beamten ihm folgten, bog er zügig in eine Seitenstraße und parkte hinter einer Hecke, wohl in der Hoffnung so der Kontrolle zu entgehen.

Die wachsamen Beamten entdeckten den sehr heiteren 30-Jährigen, der von der Situation amüsiert zu sein schien, dennoch und fanden außerdem zwei weitere Joints in seinem Wagen.

Der junge Mann durfte die Polizei zur Wache Geldern begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Nun muss der 30-Jährige mit Anzeigen wegen Fahren unter Betäubungsmitteln und Besitz von Betäubungsmitteln rechnen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell