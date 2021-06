Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Räuber droht mit Machete.

Lippe (ots)

Dienstagabend überfiel ein bislang Unbekannter die Westfalen Tankstelle an der Hauptstraße. Gegen 22:55 Uhr betrat der Täter den Verkaufsraum der Tankstelle, in dem sich zu der Zeit lediglich ein 26-jähriger Mitarbeiter aufhielt. Unter Vorhalt einer Machete verlangte der Täter die Aushändigung von Bargeld aus der Kasse. Anschließend floh der Räuber mit seiner Beute aus dem Gebäude in Richtung des Bahnhofs. Der Räuber wurde folgendermaßen beschrieben: 25 - 35 Jahre alt, 1,80 - 1,90 m groß, von schlanker bis sportlicher Statur mit blondem Haar. Er sprach Hochdeutsch mit einem leicht osteuropäischen Akzent. Er trug eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er in das Gesicht gezogen hatte, sowie eine OP-Maske. Weiterhin führte er einen schwarzen Rucksack mit sich.

Ähnliche Taten, bei denen der Räuber eine Machete als Drohmittel einsetzte, fanden auch in Gütersloh (Sonntagabend) sowie in Paderborn (Dienstagabend) statt. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Ihre Hinweise zu dem Raub richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

