Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Bei Alleinunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Augustdorf verletzte sich Dienstagabend schwer bei einem Verkehrsunfall. Gegen 18:15 Uhr befuhr er mit seinem Mercedes die Augustdorfer Straße in Richtung Detmold. Innerhalb einer leichten Linkskurve geriet der Mercedes auf den Grünstreifen. Zunächst schleuderte der Wagen über den angrenzenden Geh-/Radweg, um dann quer über die Augustdorfer Straße in den linksseitigen Straßengraben zu rutschen. Der 20-Jährige wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

