Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der A 30 - Richtungsfahrbahn Osnabrück zwischen Laggenbeck und Lotte gesperrt

Münster / Laggenbeck (ots)

Nach einem Unfall auf der Autobahn 30 am Donnerstagnachmittag (15.4., 14:58 Uhr) ist die Richtungsfahrbahn Osnabrück zwischen Laggenbeck und Lotte aktuell voll gesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Pkw auf einen Lkw auf. Der Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Richtungsfahrbahn Osnabrück bleibt für die Unfallaufnahme voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Laggenbeck abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell