Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Einbruch in das Impfzentrum - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag (15.4.) in das Impfzentrum am Albersloher Weg einzubrechen. Die Täter hebelten an der Außentür und flüchteten anschließend unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

