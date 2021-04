Polizei Münster

POL-MS: Auto am Laerer Landweg angezündet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem Fahrzeugbrand am Sonntagmorgen (11.4.) am Laerer Landweg machen können.

Ersten Erkenntnissen zufolge zündeten bislang unbekannte Täter gegen 3:30 Uhr einen geparkten Audi A4 an. Als dieser lichterloh brannte, schlugen die Flammen auch auf einen VW Passat über und beschädigten zudem einen Porsche Carrera. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.

Eventuell haben Zeugen rund um den Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell