Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Schwelentrup. Autofahrer fährt davon.

Lippe (ots)

Montagabend verletzte sich ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz, den ein bislang unbekannter Autofahrer verursacht hatte. Gegen 20 Uhr befuhr der Kradfahrer mit seiner Yamaha die Sternberger Straße in Richtung der Burg. In einer Rechtskurve kam ihm ein unbekannter Fahrer entgegen, der mit seinem Auto die Kurve schnitt. Um nicht mit dem Fahrzeug, das nicht näher beschrieben werden kann, zu kollidieren, wich der 27-Jährige aus Bad Salzuflen nach rechts aus. Er geriet mit seiner Yamaha in den Straßengraben und stürzte dort. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An der Yamaha entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Schwelentrup. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell