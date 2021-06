Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Herforder verletzt Kontrahenten mit Schreckschusswaffe.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gerieten auf einer privaten Feier in einer Wohnung in der Gasstraße zwei Männer aneinander. Das Wortgefecht mit dem 21-jährigen Detmolder war einem 22-Jährigen aus Herford offenbar nicht genug. Ohne Vorwarnung zog er plötzlich eine Schreckschusswaffe und schoss aus kurzer Distanz auf seinen Kontrahenten. Der Detmolder zog sich dabei eine blutende Kopfwunde zu, die im Klinikum ambulant behandelt werden musste. Der 21-Jährige flüchtete zunächst mit einem PKW vom Tatort, konnte jedoch später im Kreis Herford angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung laufen.

