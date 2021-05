Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. Autos zerkratzt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte zerkratzten am Samstag den Lack an zwei in der Straße "Hinter dem Storkskrug" geparkten Fahrzeugen. Die Täter schlugen zwischen etwa 13 und 16:30 Uhr zu und beschädigten einen Mazda und einen Hyundai. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter 05222/98180 entgegen.

