Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Voßheide. Pedelecs kollidieren.

Lippe (ots)

Die Fahrenden zweier Pedelecs stießen Sonntagnachmittag frontal zusammen und verletzten sich dabei. Gegen 15 Uhr befuhren eine 72-Jährige und ein 57-Jähriger den Rad-/Gehweg entlang der Voßheider Straße in entgegengesetzter Richtung. Als sie sich begegneten, versuchten beide einander auszuweichen. Das gelang jedoch nicht, so dass sie kollidierten und stürzten. Die 72-Jährige wurde ambulant behandelt. Der 57-Jährige musste stationär im Klinikum verbleiben. An den Pedelecs entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell