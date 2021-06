Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Polizei fahndet nach Taschendiebin.

Lippe (ots)

Eine bislang Unbekannte entwendete im November 2020 in einer Drogerie-Filiale in der Detmolder Fußgängerzone das Portemonnaie einer Frau. Mit der darin vorgefundenen Debitkarte hob sie anschließend mehrfach Bargeld am Geldautomaten der Sparkasse Detmold ab. Die Bilder und eine Beschreibung der Frau finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/detmold-taschendiebstahl-computerbetrug. Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Frau machen? Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 05261 9330.

