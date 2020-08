Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Vahrenheide: Festnahme von zwei Einbrechern

Hannover (ots)

Am frühen Freitagmorgen, 07.08.2020, sind zwei mutmaßliche Einbrecher von Polizisten in einem Geschäft an der Junkernstraße festgenommen worden. Die zwei Männer hatten sich zuvor unter anderem an einem Süßigkeitenregal bedient.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand alarmierte ein 62-jähriger Zeuge gegen 03:25 Uhr die Polizei. Er beobachtete zwei männliche Personen, welche sich augenscheinlich nach dem Einschlagen einer Scheibe im Eingangsbereich im Markt aufhielten und sich dort an Süßigkeiten und Tabakwaren bedienten.

Als die Polizisten vor Ort erschienen, kamen ihnen die beiden 20 und 29 Jahre alten Männer direkt entgegen. Sie ließen sich widerstandslos festnehmen und wurden zur Dienststelle gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wurden die beiden Männer nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. /boe, ram

