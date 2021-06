Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Merklingen: Opel beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen auf einem Parkplatz in der Riquewihrstraße in Merklingen abgestellten Opel. Die Tat muss sich am Dienstag zwischen 6:10 Uhr und 14:25 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tataufklärung machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07031 13 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell