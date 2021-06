Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Namensschilder angezündet

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Montag 12:00 Uhr und Dienstag 12:00 Uhr im Postweg in Marbach am Neckar verübt wurde, sucht das Polizeirevier Marbach, Tel. 07144 900-0, nach Zeugen. Im Bereich des Zugangs zu Postweg 4 und 6 hat ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Feuerzeug die Namensschilder an einem Briefkasten angezündet. Das Plastik war hierauf geschmolzen und hatte sich verfärbt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei.

