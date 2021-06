Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Navigationsgerät und Geldbeutel entwendet

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 19:00 Uhr und Dienstag 09:30 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Dieb an einem Fiat zu schaffen, der in der Ruitstraße im Stadtteil Geisingen geparkt war. Das Auto stand auf dem Stellplatz vor einer Garage und wurde dort geöffnet. Anschließend entwendete der Unbekannte aus dem Fahrzeuginneren ein Navigationssystem sowie einen Geldbeutel mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Ob der Pkw zuvor verschlossen war, ist nicht bekannt. Aufbruchspuren konnten keine festgestellt werden. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141 64378-0, sucht nun nach Zeugen, die eventuell Verdächtiges beobachtet haben.

