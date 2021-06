Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Citroen auf Firmenparkplatz beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Wilhelm-Maybach-Straße in Besigheim war am Montag zwischen 13:30 und 16:00 Uhr auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz einer Herstellerfirma ein Pkw der Marke Citroen abgestellt. In dem genannten Zeitraum stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf noch ungeklärte Art und Weise gegen den geparkten Wagen. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

