POL-F: 210613 - 0701 Frankfurt-Bundesautobahn 661: Falschfahrer - weitere Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag gefährdete ein Falschfahrer auf der BAB 661 andere Verkehrsteilnehmer. Nur durch deren geistesgegenwärtiges Handeln wurde Schlimmeres verhindert. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Kurz vor 12:00 Uhr fuhr der Fahrer einer silbernen Mercedes E-Klasse von der B3 aus Frankfurt Sachsenhausen kommend entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die BAB 661, Fahrtrichtung Oberursel. In Höhe des Autobahnkreuzes Offenbach fuhr der Falschfahrer immer noch falsch in Richtung Egelsbach und benutzte dabei den aus seiner Sicht ganz rechten Fahrstreifen, welcher für den entgegenkommenden Verkehr jedoch der linke ist. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver verhinderte ein 33-jähriger, auf dieser linken Spur entgegenkommender, Verkehrsteilnehmer einen Frontalcrash. Nach Angaben dieses Zeugen mussten auch andere Verkehrsteilnehmer dem Falschfahrer ausweichen. Durch Sichtung von Videoüberwachungsaufnahmen gelang es der Polizei schnell, dass Auto des Falschfahrers zu identifizieren. Es ist auf einen 69-jährigen Offenbacher zugelassen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Vorfalls, insbesondere solche Verkehrsteilnehmer, die aufgrund des Falschfahrers ausweichen, abbremsen oder in sonst einer Weise zu einem Manöver genötigt wurden. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter 069 / 755-46400 in Verbindung zu setzen.

