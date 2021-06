Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210611 - 0699 Frankfurt-Nordend/Innenstadt: Volksverhetzung

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 10. Juni 2021, gegen 20.20 Uhr, meldete eine Zeugin, dass soeben in der Haltestelle "Höhenstraße" der U-Bahn der Linie 4 eine Person zugestiegen sei, die mehrfach "Heil Hitler" und "Alle ab nach Auschwitz" rief. Die Polizei nahm die Person, einen 29-jährigen Wohnsitzlosen, dann an der Haltestelle "Willy-Brandt-Platz" fest. Ein anderer Zeuge gab später an, dass der Beschuldigte noch weitere Äußerungen nationalsozialistischer und antisemitischer Einstellung lautstark von sich gab.

Nach Feststellung seiner Identität und Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige wieder entlassen.

