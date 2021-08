Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 75-Jähriger Pedelec-Fahrer gerät in Straßenbahnschienen und verletzt sich schwer

Gelsenkirchen (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag, 6. August 2021, 14.32 Uhr, ist ein 75 Jahre alter Marburger mit seinem Pedelec auf der Turfstraße in Horst gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer. Der Mann gab an, mit einem Reifen in die Straßenbahnschienen geraten zu sein. Dadurch kam er zu Fall. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

