POL-GE: 90-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ein 90 Jahre alter Gelsenkirchener ist gestern, 4. August 2021, um 13.30 Uhr mit seinem Krankenfahrstuhl auf der Uechtingstraße in Schalke-Nord, etwa 200 Meter nördlich der Alfred-Zingler-Straße, gestürzt. Zeugen und Rettungskräfte kümmerten sich um den schwer verletzten Mann. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er am Abend verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

