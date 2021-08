Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher in Scholven festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Flucht nach einem versuchten Wohnungseinbruch endete für einen jungen Mann am Mittwochabend, 4. August 2021, im Polizeigewahrsam. Gegen 22.30 Uhr wurden die Beamten zur Feldhauser Straße in Scholven gerufen. Ein 44 Jahre alter Anwohner hatte in einem Mehrfamilienhaus ein krachendes Geräusch gehört und daraufhin im Flur nachgeschaut. Dort sah er in der gegenüberliegenden Wohnungstür einen ihm unbekannten Mann stehen. Als er den Unbekannten ansprach, flüchtete dieser aus dem Haus, ins Nachbarhaus. Dort trafen die alarmierten Polizeibeamten einen 19-Jährigen an, auf den die Zeugenbeschreibung zutraf. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

