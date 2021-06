Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall - eine Person leicht verletzt Freitag, 11.06.2021, 13.40 Uhr

33034 Brakel (ots)

Am Freitag, gegen 13.40 Uhr, kam es an der Einmündung Bökendorfer Straße / Hahnenhof zu einem Verkehrsunfall.

Eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Bielefeld befuhr mit ihrem Pkw Ford Ka die Straße Hahnenhof und beabsichtigte an der Einmündung zur Bökendorfer Straße nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 47-jährigen Brakeler, der mit seinem VW Golf auf der Bökendorfer Straße in Richtung Bökendorf unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall verletzte sich der 47 - Jährige leicht und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. /Sche

