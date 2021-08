Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: U-Haft und Ingewahrsamnahme nach räuberischem Diebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl in Buer hat die Polizei am Samstag, 31. Juli 2021, freiheitsentziehende Maßnahmen getroffen. Zwei 23 und 38 Jahre alte Männer waren gegen 18 Uhr in einem Elektronikfachhandel an der Marienstraße von Ladendetektiven beim Diebstahl eines hochwertigen Laptops beobachtet worden. Als die beiden Detektive die Beschuldigten beim Verlassen des Geschäfts stoppen wollten, wehrten sich die Tatverdächtigen körperlich gegen ein Festhalten, sodass alle Beteiligten in einem folgenden Gerangel stürzten. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den 38-Jährigen aus Rumänien vorläufig fest, da dieser über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt und zudem Fluchtgefahr bestand. Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag auf Erlass eines Untersuchungshaftbefehles beim zuständigen Amtsgericht. Das Amtsgericht entsprach diesem Antrag, so dass der 38-jährige Mann nun in Untersuchungshaft sitzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der 23-Jährige die Polizeiwache verlassen. Der Mann forderte die Beamten jedoch wiederholt dazu auf, ihn zu einer Wohnanschrift in Marl zu fahren. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der 23-Jährige nicht nach, verhielt sich zunehmend aggressiv und ging in bedrohlicher Haltung auf die Polizisten zu. Diese nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam.

