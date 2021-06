Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfall: Zwei Verletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz -#polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Samstagmorgen (19.06.2021) um 08:40 Uhr ereignete sich auf der Landstraße L718 zwischen Bad Laasphe und Sassenhausen ein folgenschwerer Unfall. Ein 24-Jähriger war dort mit seinem BMW in Richtung Sassenhausen unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und kam zunächst nach links von der Straße ab. Anschließend schleuderte der BMW in die gegenüberliegende Böschung und landete anschließend auf dem Dach wieder auf der Straße. Der 24-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Sein 23-jähriger Beifahrer wurde durch Rettungskräfte ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 50000 Euro. Die Landstraße L718 war über eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell