Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Wer kennt diese Person? Polizei fahndet nach EC-Kartenbetrüger -#polsiwi

Freudenberg (ots)

Am 15.04.2021 ist eine 88-jährige Frau zunächst Opfer eines Geldbörsendiebstahls geworden. Das Portemonnaie wurde ihr in einem Lebensmittelgeschäft in Freudenberg durch unbekannte Täter entwendet. In der Geldbörse hatte sich unter anderem die EC-Karte der Seniorin befunden. Kurz nach der Tat hoben unbekannte Personen, bei denen es sich auch um die Geldbörsendiebe handeln könnte, mit der EC-Karte mehrfach Geld von dem Konto der Geschädigten ab. Fotos der Personen sind im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link einsehbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/freudenberg-taschendiebstahl-computerbetrug

Die Kriminalpolizei in Siegen (Kriminalkommissariat 5) nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen.

